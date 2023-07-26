الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين مركبتين ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك، بالطريق الزراعي ببني سويف المنيا، مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بمركبة توك توك بالطريق الزراعي الفشن المنيا، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، حيث جرى التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والمنيا بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 3 مصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية لقربها من مكان الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وهم: بدرية خضر أحمد، 30 سنة، مقيمة الفشن، ومصابة اشتباه خلع بالكتف الأيسر، مع جرح قطعي بالرأس حوالي 15 سنة، و ياسين عيد حمدى، 6 أشهر، مصاب كدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، ومحمد عصام علي، 13 سنة، مقيم مركز الفشن، مصاب جرح قطعي بالحاجب الأيمن وكدمات بأنحاء مختلفة من الجسم.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم اللواء أسامة حلمي الفشن المركزى الطريق الزراعي بني سويف المنيا أمن بني سويف بني سويف

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