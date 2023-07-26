الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعلامية عن الأولى بالثانوية الأزهرية: "مخدتش دروس خصوصية" (فيديو)

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على إعلان نتائج الثانوية الأزهرية، قائلة إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطبيب اتصل بالأوائل وهنأهم بالتفوق، وأعرب عن خالص تقديره لأسر الطلاب.

وأضافت "مصطفى" خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن هذه النقطة مهمة جدًا؛ لأن الطالب عندما يجد في المنزل مناخًا مناسبًا يساعده على التفوق، مضيفة: "المركز الأول علمي حصلت عليه أسماء عبدالله السماحي، حبيبة السيد خليفة، وعصام هلال الحريري بمجموع 649 بنسبة 99.85%".

وتابعت: "الأولى على الثانوية الأزهرية أكدت أنها لم تأخذ دروسًا خصوصية، والمركز الأول أدبي ثراء سمير الرشيدي بنسبة 97.94%".

وواصلت: "الكل في انتظار نتيجة الثانوية العامة، وساعات تفصلنا عن إعلانها بعد تجميع الدرجات".

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