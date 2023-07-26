الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الكونغ فو تصل القاهرة بعد حصد كأس البطولة الأفريقية

المنتخب المصري للكونغ
المنتخب المصري للكونغ فو

وصلت بعثة المنتخب المصري للكونغ فو الأربعاء، إلى مطار القاهرة قادمة من كوت ديفوار بعد التتويج بـ19 ميدالية ذهبية في البطولة الأفريقية الثامنة التي أقيمت في مدينة إبيدجان بكوت ديفوار خلال الفترة من 20-24 يوليو الجاري.

وأوفد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة مندوبا عن الوزير لاستقبال البعثة في مطار القاهرة والذي نقل تحيات وزير الرياضة بعد التفوق على جميع الدول الأفريقية المشاركة في البطولة وتربع مصر على عرش إفريقيا للووشو كونغ فو بعد حصد المركز الأول في الساندا والأساليب وكأس الترتيب العام لبطولة إفريقيا الثامنة للووشو كونغ فو.

وحقق المنتخب المصري للكونغ فو العلامة الكاملة حيث حصد لاعبو منتخب الساندا 7 ميداليات ذهبية و12 ميدالية لمنتخب الأساليب.

وحصد منتخب الساندا ميدالية ذهبية لكل لاعب وضمت القائمة عمر ممدوح علي، محمود عاطف  السيد، أحمد إسماعيل محمد، جمعة رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء رجب عوض، ياسمين سليم  علي.

فيما حقق منتخب الأساليب 12 ميدالية ذهبية بواقع 3 ميداليات لكل لاعب ولاعبة وضمت القائمة كالتالي:
يوسف محمود كمال، مروان عاطف  عبد المقصود، سارة صلاح محمد، ورؤى خالد علي.

وضمت بعثة الفراعنة 11 لاعبًا ولاعبة بواقع 7 لاعبين في الساندا عمر ممدوح علي، محمود عاطف السيد، أحمد  إسماعيل  محمد، جمعة  رجب جمعة، مهند عماد محمد، إسراء رجب عوض، ياسمين سليم علي، فيما يضم منتخب الأساليب 4 لاعبين وهم يوسف محمود كمال، مروان عاطف عبد المقصود، سارة صلاح محمد، ورؤى خالد علي.

ويضم الجهاز الفني والإداري لبعثة المنتخب المصري للكونغ فو كابتن عماد عيسى مدرب منتخب  الساندا، كابتن رمضان محمد رمضان مدرب  منتخب  الأساليب، والحكم  الدولي عصام  سليمان، الحكم الدولي أحمد فواد، الحكم الدولي آيات سليمان حسن واللواء عصام  خاطر أمين عام الإتحاد الإفريقي ورئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للكونغ فو والمهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو رئيس البعثة.

كونغ فو مجلس إدارة الإتحاد المصري للووشو كونغ فو رئيس البعثة منتخب الساندا بعثة الفراعنة 11 لاعب حقق منتخب الأساليب

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