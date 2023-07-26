«ملايين ومخالفات مرورية مزورة».. القصة الكاملة لاتهام أمين عهدة بالاختلاس

«تزوير واختلاس واستغلال عمله والتربح».. كل هذه تهم تواجه موظفا بإدارة المرور بشمال القاهرة متورط بالاستيلاء على أموال العهدة الخاصة بعمله.

وكشفت جهات التحقيق المختصة أن المتهم موظف في إدارة المرور اشترك مع آخرين في تزوير دفاتر المخالفات المرورية وإعطائها للعاملين من أفراد الشرطة للعمل بها دون علمهم وفي آخر اليوم يقوم بتحصيل المبالغ المالية منهم.

وتبين أن المتهم اشترك مع آخرين يصل عددهم لـ6 متهمين بارتكاب جريمته الذي تحصل منها وتربح بملايين الجنيهات، من خلال تزوير المحررات الرسمية.



واتضح أن المتهم مسئول عن عهدة في إدارة المرور بشمال القاهرة، وكان يقوم بتوريد دفاتر مخالفات مرورية مزورة للعاملين بالقطاع لتحصيلها من السائقين وبتحصيل العهدة يقوم باختلاس نصف الأموال لنفسه ويعيد تحرير نصف المخالفات في دفاتر العهدة الرسمية، بنصف عهدة الأموال.



وتم ضبط المتهم بعد انكشاف أمره، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.