محافظ أسوان يوجه بإنجاز مشروعات "حياة كريمة" في غرب سهيل

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأي مقاول أو شركة بالاستمرار في حالة وجود أي تقاعس أو تقصير في التنفيذ وذلك لضمان الانتهاء من المشروعات طبقًا للجدول الزمني المحدد.

من جهته، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، أنه بناءً على تعليمات المحافظ تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقريتيّ غرب أسوان وغرب سهيل والتي ستخدم 30 ألف من المواطنين والأهالي، مشيرًا إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب أسوان بنسبة 65%، حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم، بالإضافة إلى تفقد محطات الرفع بغرب أسوان بإجمالي 5 محطات وبنسب تنفيذ تراوحت ما بين 45% إلى 60%، وأيضًا تنفيذ خطوط الطرد والإنحدار بنسب تراوحت ما بين 56% إلى 100%.

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم أيضًا تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بغرب سهيل بنسبة 45%، حيث تبلغ طاقتها 3 آلاف م3/يوم ، بالإضافة إلى تفقد مشروع توصيل خطوط الطرد بنسبة 95%، وأيضًا توصيل خطوط الانحدار بنسبة 35%.

ولفت رئيس وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، إلى أنه تم إعداد تقرير مفصل عن كل الملاحظات والمشكلات التي تم رصدها لعرضها على محافظ أسوان من أجل إعطاء التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل وضمان الانتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

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