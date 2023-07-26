الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استرداد 307 أفدنة أملاك دولة وإزالة 65 حالة تعد بالمنيا

أسترداد أراضي أملاك
أسترداد أراضي أملاك دولة وإزالة تعديات بالمنيا

استكمالا لجهود الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة التسعة، فى حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمتابعة مستمرة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ضمن حملات المرحلة الثالثة للموجة ٢١ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ففى مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، قال المحاسب هشام فايز رئيس المركز والمدينة، أنه  تم استرداد ٣٠٠ فدان أملاك دولة منها ١٠٠ فدان بالظهير الصحراوى الغربى بقرية حلوة و ٢٠٠ فدان بالظهير الصحراوى الشرقى بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز ، بالإضافة إلى إزالة ٢٠ حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرى إبوان ومطاى البلد وبردنوها.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز والمدينة ، أنه تم استرداد ٧ أفدنة وإزالة حالة تعد بالبناء على أملاك دولة بقرية العزيمة ، إلى جانب إزالة ١٠ حالات تعد على أرض زراعية فى المهد بقريتى منقطين وقلوصنا.

وأوضح أحمد خلف رئيس االوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة تمكنت من إزالة ٨ حالات تعد فى المهد خارج الحيز العمرانى، وفى مركز ديرمواس تم إزالة حالتى تعد على الأرض الزراعية خارج الزمام فى المهد بقرية دلجا، إلى جانب حالتى تعد بالبناء المخالف بحى غرب مدينة المنيا.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار كثفت من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات وتمكنت من إزالة  ٢٢ حالة تعد منها ١٢ حالة بأحياء المدينة وقرى بنى على وصندفا .

المنيا أسترداد 307 أفدنة أملاك دولة إزالة 65 حالة تعد مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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