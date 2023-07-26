الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة بني سويف: 1237 طالبًا وطالبة تقدموا لإجراء اختبارات القدرات

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، إجراء 1237 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة اختبار القدرات بينهم 623 طالبًا وطالبة بكلية الفنون التطبيقية، و614 بكلية التربية الرياضية.

وبدأت الاختبارات يوم 15 يوليو الجاري وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور منصور، أن هناك جاهزية للقاعات وأماكن الانتظار التي يؤدي بها الطلاب الاختبارات، وتوفير المناخ الملائم وكل سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.

الثانوية العامة الدكتور منصور حسن الفنون التطبيقية بني سويف جامعة بني سويف كلية التربية الرياضية كلية الطب البيطري

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