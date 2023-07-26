"أبوالغيط" يفتتح حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال

افتتح أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة، حفل إطلاق برنامج مصر لتطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر والبنك الأهلي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن "أبوالغيط" شارك بكلمة أشاد في مستهلها بجهود رئيس الأكاديمية لتنظيم هذه البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات بالجامعات الحكومية؛ لتمكينها من بناء قدرات الشباب الجامعيين في مجال ريادة الأعمال، ولتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يتيح البرنامج الفرصة لاطلاع منتسبي تلك المراكز على أفضل الخبرات العربية والدولية، والمساهمة في نشرها على نطاق واسع.

وأشاد "أبوالغيط" بتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورغبتها في الاستفادة من كل المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير التعليم العالي، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل، وكذا بمساهمة البنك الأهلي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اللذين قدما دعماً قيماً وملموساً لإعداد البرنامج.

وقال المتحدث الرسمي، إن "أبوالغيط" اعتبر البرنامج إضافة مهمة إلى قائمة المشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية لتطوير ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

وأشار إلى تزايد الاهتمام بشكل لافت بموضوع ريادة الأعمال خاصة بعد جائحة كوفيد- 19 وما تلتها من انعكاسات خطيرة على أوضاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافدا أساسيا من روافد الاقتصادات الوطنية، ومصدر رزق لفئات واسعة من المجتمع، لافتًا إلى أن صقل مواهب الطلاب الجامعيين في هذا المجال مرتبط بشكل وثيق بكفاءة الجامعات وجودة تعليمها ومدى اقتراب التدريب الذي تقدمه من أرض الواقع وكذا من متطلبات سوق العمل.

كما نقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام، تأكيده الأهمية التي توليها جامعة الدول العربية لملف ريادة الأعمال، مشيرا إلى بعض الجهود التي تبذلها في هذا الشأن.

واختتم الأمين العام كلمته بتطلعه إلى تعميم هذه التجربة التي يثق في نجاحها إلى باقي الدول العربية.