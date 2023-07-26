الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

5 مواهب أوروبية تألقت خلال الموسم التحضيري

أوسكار بوب
أوسكار بوب

شهد الموسم التحضيري للأندية الأوروبية هذا الصيف، تألق العديد من المواهب الشابة مع كبار أندية أوروبا.

وعلى رأس هذه المواهب يأتي ثنائي مانشستر سيتي الإنجليزي أوسكار بوب وجيمس مكاتي.

“الدستور” في التقرير التالي يستعرض 5 مواهب تألقت حى الآن قبل بداية موسم 2023-2024..

ثنائي مانشستر سيتي

تألق الثنائي أوسكار بوب وجيمس مكاتي شباب السيتي في أول لقاء لحامل لقب أوروبا، أمام يوكوهاما الياباني.

 جيمس مكاتي 20 عامًا لاعب وسط مانشستر سيتي وهو لاعب أيسر ويبدأ أساسيًا أمام بايرن بعد قليل.

أوسكار بوب 20 عامًا جناح أيمن السيتي ولاعب بإمكانيات كبيرة، وعليه صراع من أندية البرتغالي وبرايتون لضمه.

لوكا روميرو

الأرجنتيني صاحب الـ 18 عامًا تألق في أول ظهور له مع ميلان الإيطالي عندما انتقل في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وسجل روميرو في شباك ريال مدريد بأول ظهور بقميص الروسنيري.

كوبي ماينو

لاعب وسط مانشستر يونايتد وصاحب الـ 18 عامًا ظهر أيضًا بقوة ونال إشادة وثقة المدرب الهولندي تين هاج.

ماينو ظهر بشخصية كبيرة في وسط الملعب حيث أكد تين هاج في تصريحات صحفية إنه سيكون ضمن خططه الموسم المقبل ولن يعيره.

بين دوك

صاحب الـ 17 عامًا وجناح أيمن ليفربول الإنجليزي، ظهر بشكل جيد في مباريات ليفربول حتى الآن الودية.

ونال دوك إعجاب يورجن كلوب الذي أكد أنه ممتع للغاية بالكرة وسيتطور بشكل رائع.

الموسم التحضيري 5 مواهب أندية أوروبا أوسكار بوب موسم 2023-2024 بين دوك

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