اتحاد الجمعيات الأهلية: إنفاق 12 مليار جنيه على الأسر الأكثر احتياجاً

قدم أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الحوار الوطني للقوى السياسية لمناقشة كافة القضايا التي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وبادر مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد معوقات مؤسسات العمل الأهلي ضمن موضوعات المحور السياسي.

ووافق مجلس الأمناء على قيام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعقد مؤتمرات ولقاءات بمحافظات مصر من أعضاء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول معوقات العمل الأهلي ومقترحات الحل.

وشارك ممثلين من أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في الجلسة التي خصصتها مجلس الأمناء.

وبناء على ما تم من جلسات حوار بالمحافظات وجلسة مجلس الأمناء توصل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى رؤية لدعم العمل الأهلي في المرحلة القادمة وإزالة المعوقات وسيتم إرسال تلك الرؤية إلى مقرر لجنة الحوار للمنظمات الأهلية واللجان النقابية.

التحالف الوطني

كما ناقش أعضاء الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مسيرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدء من ميثاق التحالف الوطني في مارس 2022 والذي كان أول الموقعين مروراً بالانجازات التي قام فيها التحالف والتي عرضت على المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 9 يناير 2023 والتي بلغت ما تم إنفاقه من أعضاء التحالف على الأسر الأكثر احتياجاً 12 مليار جنيه استهدفت أكثر من 30 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً في صور توفير مواد غذائية ، خدمات علاجية ، مساكن ، معاشات شهري ، تكافل وكرامة وغيرها ، ويعد هذا النجاح والدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقام مجلس النواب بإصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لأداء العمل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويسعد مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل دعم مسيرة العمل الأهلي التنموي.

خطة عمل الاتحاد العام في المرحلة القادمة

و ناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية خطة عمله خلال المرحلة القادمة وتتضمنت الخطة .

إنشاء المشروعات على المستوى القومي وعمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية، وتنظيم الدورات التدريبية لموظفي الجمعيات والمؤسسات والمتطوعين، وتوثيق التجارب الرائدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي .