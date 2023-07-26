"مصر الخير" تطلق منحة التميز المؤسسي للمنظمات الأهلية

تطلق مؤسسة "مصر الخير" اليوم الأربعاء، منحة التميز المؤسسي للمنظمات الأهلية بما يعكس التزامها الدائم بتعزيز ودعم المنظمات الأهلية دورها الحيوي والملموس في تنمية وخدمة المجتمع، حيث تبدأ في قبول طلبات المشاركة في المنحة اعتبارا من اليوم إلكترونيا بعد التأكد من انطباق القواعد على المنظمة الراغبة في المشاركة.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تلعب دورا مهمًا في بناء القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية، حيث تعمل من خلال برنامج تطوير الجمعيات الأهلية على تمكين المنظمات الأهلية من أن تكون أكثر فاعلية ويكون لها تأثير أكبر على المجتمعات التي تخدمها، وذلك من خلال أنشطة بناء القدرات المؤسسية التي يتم تنفيذها، وتساعد مؤسسة "مصر الخير" في إنشاء منظمات أهلية أكثر قوة واستدامة، وهو أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وانطلاقاً من هذا التوجه قامت المؤسسة بإنشاء المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي بهدف تعزيز القدرات وتنمية الممارسات العملية للمنظمات الأهلية في العالم العربي وتوفير الدعم الفنيوالتقني لها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن منحة التميز المؤسسي للمنظمات الأهلية في مصر ستتيح فرصًا قيمة للنمو والتطوير، حيث تهدف هذه المنحة إلى تعزيز قدرات المنظمات وتحسين أدائها من خلال تقديم الدعم المؤسسي المالي والفني والتدريب والاستشارات وتتنوع مجالات الدعم المقدمة حسب احتياجات المنظمة مما يشمل تطوير القدرات الإدارية والمالية والبرامجية والتنظيمية.

ومن جهته، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية، إن أهداف منحة التميز المؤسسي تتركز في المساعدة على بناء كيان أهلي تنظيمي وفق نظم وآليات وهوية، بالإضافة لتمكين فرق العمل بمنظمات العمل الأهلي من إدارة منظماتهم بكفاءة وفاعلية وربط ممارستهم بتطبيقات التنمية المستدامة مع تحسين البنية المؤسسية للمنظمات الأهلية المصرية، كما تهدف المنحة لتشجيع المنظمات الأهلية المصرية على التجديد والابتكار في مجال تنفيذ البرامج والمشاريع، وتبني أساليب وأدوات جديدة لتحقيق التأثير الاجتماعي وتعزيز قدرات المنظمات الأهلية في تبني وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز فعالية العمل المؤسسي.

وأضاف ممدوح أن الفئة المستهدفة من منحة التميز المؤسسي هي المنظمات الأهلية المصرية ومنها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية، مشيرا إلى أن هناك عدد من المميزات ستحصل عليها المنظمة الأهلية من المنحة منها تقرير تحليلي لأدائها والانضمام إلى مختبر تطوير الأداء المؤسسي وهو حاضنة افتراضية لتطوير أداء المنظمات الأهلية المنضمة له بشكل مركز ووفقاً لمجموعة من المراحل.

كما تشمل المميزات تأهيل عدد من المنظمات الأهلية وفقا لعدد من المعايير المحددة والمدرجة للحصول على مواصفة اعتماد الالتزام المؤسسي، بالإضافة لدعم التحول الرقمي لعدد من المنظمات الأهلية وتسويق المنظمات الأهلية التي يتم تخريجها بوضعها على شبكة خريجين المنظمات الأهلية بالمنصة الالكترونية تنموي 2030.

وأشار إلى أنه تم تحديد الشروط العامة للتقدم لمنحة التميز المؤسسي، بحيث تكون المنظمة مشهرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وقد مر على إشهارها ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولها مقر ثابت لمزاولة أنشطتها يتم التقدم للترشيح من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذاتياً دون ترشيح جهات أخرى لها ويجب أن يكون التقديم عبر البريد الإلكتروني فقط [email protected].‏

وأوضح أن إطلاق المنحة هي مرحلة سبقت فتح باب التقدم للمنحة ثم تبدأ مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم إلكترونيا وتلقى الطلبات والفرز الأولي المنظمات الأهلية ثم مرحلة التقييم المؤسسي القبلي يتبعها مرحلة اختيار المنظمات الأهلية المستهدفة للتطوير بناء على التقييم المؤسسي للمنظمات الأهلية التي تمت من قبل فريق مؤسسة "مصر الخير “ميدانيا، ويتم الاختيار النهائي للمنظمات المستهدفة للتقييم بناء على عدد من المعايير هي مدي استعداد ورغبة المنظمة الأهلية في التطوير ومدي تواجد المنظمة الأهلية بداخل المجتمع ووجود هيكل وظيفي وقدرة المنظمة الأهلية على الشراكات وتكوين العلاقات.

ويتبع ذلك مرحلة تنفيذ تدخلات التطوير المؤسسي ثم مرحلة التخرج بعد الانتهاء من تنفيذ تدخلات خطة بناء القدرات المؤسسية وإجراء التقييم المؤسسي البعدي للمنظمة الأهلية يتبعها مرحلة التأهيل لمواصفة الالتزام المؤسسي ودعم التحول الرقمي.