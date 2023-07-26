الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة للمقاول سيد عزام "نصاب الشقق الوهمية" بمصر القديمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنح مصر القديمة، بمعاقبة المقاول سيد عزام، بالحبس سنة مع الشغل ؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة في قضية جديدة.

وتبين أن المتهم صادر بشأنه أحكام تصل للسجن 109 سنة في 66 قضية نصب لتورطه في 66 قضية نصب على المواطنين، بما يزيد عن نصف مليون جنيه حيث أن المتهم صدر بحقه السجن عامين لكل قضية في 44 قضية، والسجن سنة في 21 قضية نصب، والقضية الأخيرة صدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر.

وقال الضحايا إن المتهم قام ببناء عقارين بمنطقة عين الصيرة، كل عقار مقسم إلى 44 شقة في البرجين، وتم عرضها للبيع، ولكنه قام ببيعها عدة مرات بعقود تمليك للمواطنين تصل لـ860 عقد تمليك، نظير مبالغ مالية تراوحت بين 300 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه للشقة الواحدة.

وقال المتهم إنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم، لكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

محكمة جنح مصر القديمة الحبس سنة عين الصيرة قضية جديدة النصب علي المواطنين

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