الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلق البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات

 

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك؛ البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات لعدد من موظفي وزارة التخطيط وجهاتها التابعة، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتورة سلوى طبالة، استشاري أول الحوكمة بـUSAID، والمهندس عماد عزيز، رئيس مجلس إدارة شركة بريسك، وأدار الجلسة الافتتاحية للبرنامج الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية واستشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي؛ أوضح المهندس خالد مصطفى أن البرنامج يتيح الفرصة للكوادر المتميزة لمواكبة أحدث المعايير التنافسية في إدارة المشروعات على مستوى العالم، مؤكدًا أنه يتم العمل من أجل أن تكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نموذجًا ناجحًا بشكل واقعي، وأن يتم العمل بها وفقًا لأعلى المعايير.
كما أشار المهندس خالد مصطفى إلى أهمية الشراكات الهادفة من أجل إيجاد وضع إيجابي وفعال ومستدام لمنظومة العمل، لافتًا إلى أن برنامج إدارة المشروعات يعد نموذجًا عمليًا وتجسيدًا على أرض الواقع للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية، حيث تتيح تلك الشراكة الاطلاع على أفضل المعايير ومواكبتها، كما تتيح للجهات التنموية العمل على الاحتياجات الحقيقية والفعلية، مع إيجاد منهجية لتسهيل العمل في شكل مستدام.  
وقالت الدكتورة شريفة شريف إن برنامج إدارة المشروعات مهم للعاملين بوزارة التخطيط والعاملين في الحكومة ككل، خاصة في ظل التطور الذي يشهده الجهاز الإداري للدولة وتحديث نظام العمل والحرص على الوصول إلى الكفاءة والفعالية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأثنت الدكتورة سلوى طبالة على التعاون مع وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة، موضحة أهمية التدريب لموظفي الجهاز الإداري للدولة طبقا لرؤية جديد للإصلاح الإداري، بما يسمح ببناء مهارات كوادر جديدة تفيد في خدمة المجتمع.
وأوضح المهندس عماد عزيز أن هناك فجوة بين الممارسات اليومية والعلم المتطور بشكل مستمر في مجال إدارة المشروعات، لافتًا إلى العمل مع الوزارة والمعهد وusaid من أجل توفير البرنامج التدريبي الذي يتضمن دورة أساسيات إدارة المشروعات ودورة إعداد الشهادة والتي يقدمهما نخبة من أكفأ المدربين المعتمدين.
وأكد الدكتور خالد زكريا أهمية التدريب وما يتيحه من اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات، كما يمثل فرصة للتواصل والحوار والنقاش، مشيرًا إلى أهمية البرنامج الخاص بإدارة المشروعات وما يوفره للعاملين المسئولين عن إدارة المشروعات الاستثمارية بالدولة.
وقالت حنان عبد الله، مدير إدارة المشروعات والبرامج بوزارة التخطيط إنه من المهم تطبيق المتدربين لكافة البرامج والمهارات والأدوات في البرنامج التدريبي بشكل مستمر وعملي داخل إداراتهم المختلفة حتى يكون المردود سريع ومؤثر، مشيرة إلى أن التدريب سيدعم إدارة المشروعات والبرامج ككفاءة أساسية في تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزارة التخطيط المعهد القومى للحوكمة التنمية المستدامة مشروع الحوكمة الاقتصادية USAID

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