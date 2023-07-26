الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بإلقاء سائق في النيل لسرقة "توك توك" بأسيوط

جريدة الدستور

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من (أحد الأشخاص) بغياب ابنه (يعمل سائق "توك توك") حال توجهه للعمل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه، وفي وقتٍ لاحق عُثِر على جثته بنهر النيل بدائرة مركز شرطة القوصية.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ومركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بقيامه باستيقاظ المجنى عليه وطلب منه توصيله لمدينة أسيوط وحال مرورهما أعلى أحد الكبارى بدائرة مركز الفتح طلب منه التوقف بزعم انتظار بعض الأشخاص ، واتصل بالثانى وبرفقته الثالث (مستقلان دراجة نارية قيادة أحدهما "بدون لوحات معدنية أمكن ضبطها") وانتظرا بالقرب من مكان توقف مركبة "التوك توك"، عقب ذلك غافل أحدهم المجنى عليه ودفعه من أعلى الكوبرى فسقط بنهر النيل وغرق واستولى على  مركبة "التوك توك" وبداخله الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وقام المتهمان الآخران بالتصرف فى مركبة التوك توك بالبيع، كما أمكن بإرشادهم ضبط الهاتف المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن أسيوط مركز شرطة القوصية

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