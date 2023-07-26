الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تهنئ محمد الباقر بالإفراج عنه بعفو رئاسى

محمد الباقر
محمد الباقر

هنأت كتلة الحوار المحامي محمد الباقر، بالإفراج عنه بعفو أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام، وأوفدت المهندس حسام الدين علي، عضو مجلس أمنائها، لزيارته وتقديم التهنئة له.

وسبق أن أصدرت كتلة الحوار بيانًا، ثمنت فيه سرعة استجابة الدولة لطلب العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي وعلى رأسهم باتريك چورج ومحمد الباقر.

وقالت الكتلة، إن مثل هذه القرارات المهمة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ موات للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر.

وأكدت: “هذه الخطوات تؤكد صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الأطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وأن الطريق وإن بدا طويلًا وشاقًا، إلا أن صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعًا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون”.

كتلة الحوار محمد الباقر المهندس حسام الدين علي باتريك چورج رئيس الجمهورية الحوار الوطنى

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