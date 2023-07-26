الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لقاء عام لشباب إيبارشية الفيوم الجامعي.. أبرز فعاليات الأرثوذكسية اليوم

كنيسة
كنيسة

نظمت خدمة الشباب الجامعي  بالفيوم، لقاءً لشباب وشابات المرحلة الجامعية من أبناء الفيوم، تحت عنوان "بي منريت 2" وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس “مقر المطرانية”، وبمتابعة خاصة من الأنبا أبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم.

شارك في اللقاء 650 شابا وشابة و120 خادما وخادمة و12 من الآباء كهنة الإيبارشية، وتضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرة عن "المتانة النفسية" ألقاها الأب القس موسي فتحي سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية والإدمان، وقدم كورال "السمائيين " التابع لكنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم فقرات ألحان وترانيم.

كما اشتمل اللقاء على ندوه حوارية واستبيان إليكتروني للتقييم وبعض الفقرات الترفيهية.

وتم خلال اللقاء توزيع الهدايا على الفائزين بالمراكز الثلاثة في المسابقة التي أعدتها الخدمة في وقت سابق في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس والتي شارك فيها 150 شابا وشابة.

سيامة دياكون واجتماع مجمع الكهنة بإيبارشية الشرقية والعاشر
صلى الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر،  القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس بالإخيوة التابعة للإيبارشية، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح سام شماسًا كاملًا باسم دياكون تيموثاوس.

وعقب انتهاء القداس اجتمع نيافته مع الآباء الكهنة في إطار اللقاء الدوري لمجمع كهنة الإيبارشية، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الادارية والروحية، ثم ألقى الباحث التاريخي إسحق الباجوشي كلمة عن الأماكن الموجودة بمحافظة الشرقية التي تباركت بزيارة العائلة المقدسة.

"اسألي براحتك" مؤتمر لفتيات إعدادي بببا والفشن

نظمت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، مؤتمرًا بعنوان "اسألي براحتك" لطالبات المرحلة الإعدادية بمشاركة خدمة القديس الأنبا أبرآم التابعة لكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة، وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وبحضور نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية.
هذا وشارك في المؤتمر 265 طالبة من بنات الإيبارشية.


 

الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم الأنبا ابرآم مطران بمحافظة الشرقية زيارة العائلة المقدسة عقب صلاة الصلح كنيسة الشهيد مار جرجس محافظة الشرقية مطرانية مطران ورئيس أديرة الفيوم مقر المطرانية محافظة الشرقي مراكز مدينة العاشر مجمع الكهنة مجمعي

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