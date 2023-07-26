الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة النيابة تكشف تفاصيل "جثة عين شمس"

جريدة الدستور

انتقل فريق من نيابة عين شمس لمناظرة جثة شاب عثر عليه في حالة تعفن داخل شقته، وتعذر مناظرة الجثة وذلك بسبب تحلل الجثة  وتبين أنها في حالة في تحلل رمي.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بالعثور على جثة شاب بحالة تعفن، داخل شقته بمنطقة عين شمس بالقاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة الشاب عماد محمد في العقد الرابع من العمر، متوفيا داخل شقته في حالة تعفن بدائرة القسم. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ن نيابة عين شمس جثة شاب

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