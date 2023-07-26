معاينة النيابة تكشف تفاصيل "جثة عين شمس"

انتقل فريق من نيابة عين شمس لمناظرة جثة شاب عثر عليه في حالة تعفن داخل شقته، وتعذر مناظرة الجثة وذلك بسبب تحلل الجثة وتبين أنها في حالة في تحلل رمي.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بالعثور على جثة شاب بحالة تعفن، داخل شقته بمنطقة عين شمس بالقاهرة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين العثور على جثة الشاب عماد محمد في العقد الرابع من العمر، متوفيا داخل شقته في حالة تعفن بدائرة القسم. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.