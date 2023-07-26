بمشاركة الرئيس السيسى.. جدول أعمال وأهداف "القمة الروسية- الإفريقية"

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية- الإفريقية، والمنعقدة في مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، من 27 إلى 28 يوليو الجاري، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية.

أهداف القمة

وتهدف القمة إلي تنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل، ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في إطار المنتدى.

جدول أعمال القمة

وسيبدأ برنامج أعمال القمة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي في اتجاه "الأمن المتكامل والتنمية السيادية" بحلقة نقاش بعنوان "روسيا وإفريقيا: شراكة من أجل السيادة الغذائية".

أبرز الملفات على طاولة المناقشة

تناقش القمة الروسية الإفريقية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على بلدان القارة، حيث تعقد القمة فى توقيت بالغ الحساسية، وتلقى الحرب بظلالها على الدول الإفريقية والدول الأكثر احتياجًا منها حيث أدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، فضلًا عن إنهاء روسيا العمل بصفقة الحبوب فى 18 يوليو الجارى، وسحب ضماناتها بسلامة الملاحة في البحر الأسود، وإغلاق الممر الإنساني البحري لمرور الحبوب الأوكرانية.

ملفات أخرى أيضًا كشف عنها الرئيس فلاديمير بوتين، فى إطار رؤيته حيال تنمية العلاقات الروسية الإفريقية، ولا سيما في مجال التعاون الاستراتيجي، منها ما تتمتع به إفريقيا وروسيا بإمكانات عالية للارتقاء بالشراكة التجارية والاقتصادية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان نشرته الرئاسة عبر صفحتها علي فيسبوك، أنه من المقرر أن تشهد الزيارة أيضًا لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.