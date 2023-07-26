صحف القاهرة تبرز متابعة الرئيس السيسى تطور الأعمال بالعاصمة الإدارية

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية، واجتماعه مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "الرئيس: الالتزام بأعلى معايير الجودة في مشروعات العاصمة الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة، لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي، بأنه تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، والتجهيزات التي تمت في هذا الصدد، حيث انتقلت بالفعل أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة، لممارسة أعمالها من العاصمة، بأعداد تصل إلى 40 ألفا من الموظفين والعاملين.

وفي هذا السياق، تم كذلك استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة، بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور، وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية، كما استعرض الاجتماع تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية، حيث تم التشديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أي أعباء، بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة، وتناول الاجتماع الدور المجتمعي للشركة، خاصة في ظل المبادرة التي يرعاها الرئيس السيسي لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس السيسي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وأوضحت الصحيفة أنه صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي .

وتحت عنوان "الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد صرح بأنه تم استدعاء القائم بأعمال سفارة السويد في القاهرة، لإبلاغه إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل حكومة وشعبا، الحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف في السويد.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن ذلك جاء بناء على توجيه من وزير الخارجية سامح شكري، حيث استدعى السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، صباح أمس بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة.

وأضاف المتحدث أن السفير إيهاب نصر أكد خلال اللقاء، أن مصر سبق وأن حذرت من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة وما تؤدي إليه من تنامي لظاهرة الإسلاموفوبيا وإشارة خطاب الكراهية والتطرف وتشجيع المساعي والأفكار الهدامة الساعية لهدم روابط التواصل الحضاري بين شعوب ومجتمعات العالم.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية في هذا الصدد، على الموقف المصري الراسخ والرافض لمظاهر ازدراء كافة الأديان أو الإساءة لمعتنقيها باعتبارها لا تمثل بأي حال مظهرا للحق في حرية التعبير والتي تقتضى عدم الإساءة لمعتقدات الآخرين أو تدنيس مقدساتهم، وذلك على النحو الذي عبرت عنه بيانات وزارة الخارجية ذات الصلة، وآخرها البيان الصادر في 21 يوليو الجاري، كما أثبتته التداعيات السلبية الماثلة حاليا والناجمة عن هذه الحوادث المؤسفة.

وكشف السفير أبوزيد عن أن مساعد وزير الخارجية أكد أيضا ضرورة اتخاذ السلطات السويدية وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل تلك الحوادث المؤسفة ومحاسبة مرتكبيها، وذلك سعياً للحفاظ على ثقافة التسامح ومبادئ التعايش السلمي والحوار وقبول الأخر، الأمر الذي يساهم في تعزيز العلاقات الودية والمتحضرة بين شعوب ودول العالم.

وتحت عنوان "مدبولي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة إندوراما العالمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إندوراما كوربوريشن بي تي إي المحدودة"؛ لدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات والألياف الطبية، ومجموعة من الصناعات الأخرى، والاتفاق على دراسة فرص مشاركة الشركة في مجموعة من مجالات الاستثمار بمصر، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسعي الحكومة المصرية للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الصحيفة أنه وقع مذكرة التفاهم كل من أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و«سري براكاش لوهيا»، رئيس مجلس إدارة شركة إندوراما.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة السعيد تصريحها، بأن هذه الاتفاقية تعد إحدى ثمار استراتيجية صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتوطين أحدث التكنولوجيات والاستفادة من القدرات المصرية في مختلف المجالات.

وعلى هامش التوقيع، قال أيمن سليمان إن مذكرة التفاهم تسهم في تعميق العلاقة بشركة "إندوراما" العالمية والدخول في شراكة فاعلة مع واحدة من كبرى الشركات، ومنح الصندوق الفرصة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركة، والمساهمة في توطين أحدث التكنولوجيات في قطاعات متعددة بمصر.

فيما أشار "سري براكاش لوهيا"، رئيس مجلس إدارة شركة إندوراما" إلى أن الشركة ترغب في زيادة استثماراتها في مصر، وتدرس الدخول في شراكة مع الدولة المصرية في عدد من المشروعات، مؤكدا أن الشركة لديها خبرة واسعة وسجل حافل في إنشاء وتشغيل مصانع أسمدة الفوسفات والأمونيا في جميع أنحاء العالم.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع مساء أمس مع سري براكاش لوهيا، رئيس مجلس إدارة شركة «إندوراما» العالمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وأجيت جوبتيه، سفير الهند لدى القاهرة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، وعدد من مسئولي الصندوق. ورحب رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالعلاقات المُتميزة بين مصر والهند والتي تشهد تطورًا مستمرًا.

وتحت عنوان "الحوار الوطني يبدأ الجلسات التخصصية المغلقة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحوار الوطني بدأ أمس أولى الجلسات التخصصية المغلقة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للخروج بتوصيات نهائية، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الحوار الوطني أكدت أن لجنة مباشرة حقوق السياسة عقدت جلسة متخصصة، كما عقدت لجنة الصحة المدرجة على قائمة الحوار المجتمعي جلسة أخرى بمشاركة عدد محدود من ذوي الخبرة والتخصص المعنيين بالقضايا التي تمت مناقشاتها في الجلسات العامة، وذلك بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المركز الإعلامي للوزراء نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، مشددة على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً.

وتحت عنوان "أول مصنع لأكياس الدم في مصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال أكد أن قطاع الدواء التابع للوزارة لديه خطة عمل متكاملة لتوطين صناعة الدواء خاصة المواد الخام الدوائية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير لبهاءالدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية والوفد المرافق له.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء تناول التباحث حول إقامة مصنع هو الأول من نوعه في مصر لإنتاج أكياس الدم ووسائل منع الجلطات والمستلزمات المستخدمة في عمليات نقل الدم للمرضى، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة بالشراكة بين الشركة القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد وشركتين من القطاع الخاص لسد احتياجات السوق المحلية التي تصل إلى 2.5 مليون قربة سنويا والتصدير للأسواق المجاورة في إفريقيا والدول العربية.