الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

افتتاح 16 مسجدًا منها 13 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا.. الجمعة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة المقبل، منها 13مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل- مبنى ومعنى.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023م وصل حتى تاريخه 35 مسجدًا منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر

مديرية أوقاف المنيا

2. الرضوان – قرية البسقلون– العدوة

3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة

4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص

5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص

6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس

7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواس

مديرية أوقاف البحيرة

8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول

9. العزالي البحري – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف الدقهلية

10. الحمد – تلبنت – مركز أجا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرق

مديرية أوقاف قنا

12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوص

مديرية أوقاف بني سويف

13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الكهرباء – مدينة باريس

مديرية أوقاف سوهاج

2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا

3. الفتح الإسلامي – قرية الصلعا – مركز سوهاج

وزارة الأوقاف الأوقاف بيوت الله مساجد الإحلال والتجديد

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