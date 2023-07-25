حملات مكبرة لرفع الإشغالات والنظافة بشوارع أحياء وقرى المنيا (صور)
كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بجانب حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع أحياء المدينة والقرى التابعة لها.
قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه كلف اليوم هبه سيد نائب رئيس المدينة بعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع حى وسط المدينة والتي تعيق حركة المواطنيين وتمثل تعديا سافرا على حرم الطريق والأرصفة الجانبية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين بحضور فريق الاشغالات بالمجلس وفريق العمل بالحى.
وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدات المحليه بقرى صفط الخمار ونزلة حسين والبرجايه وحى غرب وحى شمال المدينة، تمكنت من تنفيذ حملة مكثفة لأعمال النظافه تم خلالها رفع ما يقرب من ١٢٥ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرى والتوابع وشوارع وأورقة حى غرب وشمال وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.