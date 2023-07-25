الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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واشنطن: اعتراض روسيا لمسيرة أمريكية بسوريا حادث لن يكون الأخير

سوريا
سوريا

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن سلاح الجو الأمريكي قال إن اعتراض القوات الروسية لطائرة مسيرة في سوريا، هو حادث متكرر وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن سلاح الجو الأمريكي طالب سلاح الجو الروسي بالتقيد بمعايير المهنية والاحترافية والتوقف عن الأعمال الاستفزازية لأن القوات الأمريكية تقوم بمحاربة داعش في سوريا.

وتابع، أن الحادث هو الرابع لاعتراض المسيرات الأمريكية رغم أنه ليس هناك تعارض في العمليات القتالية بين القوتين، مشيرًا إلى أن روسيا موجودة لدعم الجيش السوري، وأمريكا موجودة لمحاربة داعش والتزمت القوتان بخط عدم الاشتباك ولكن يبدو أن سلاح الجو الروسي لديه تعليمات أخرى مما يؤدي لاعتراض الطائرات الأمريكية العاملة في تلك المنطقة. 

تعارض المصالح الروسية الأمريكية في أوكرانيا انتقل لسوريا

وأشار إلى أن البنتاجون، لم يعلنها صراحة ولكن قالها ضمن تصريحاته إن القوات الروسية تربط بين تعارض المصالح الروسية الأمريكية في أوكرانيا على الرغم من الأهداف غير متعارضة في سوريا ولكن حالة العداء التي تنامت مؤخرًا بسبب النزاع في كييف انتقلت إلى دمشق.

طائرة مسيرة سوريا سلاح الجو الأمريكي القوات الروسية اعتراض داعش

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