الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القومي للبحوث الفلكية: تنبؤات العالم الهولندي ليس لها أساس علمي

الزلازل
الزلازل

قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن عدم استقرار باطن الأرض وكثرة البراكين تساهم بصورة كبيرة في ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ارتفاع درجة حرارة الكوكب 

وأكد الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن زلازل تركيا الأخيرة كان لها صدى ملحوظ في الأراضي المصرية، والذي تمثل في هزات ضعيفة شعر بها عدد قليل من المواطنين المتواجدين على الأراضي الساحلية المتواجدة على البحر المتوسط.

نظريات العالم الهولندي 


وأضاف في حديثه، أن نظريات العالم الهولندي الخاصة بالزلازل ليست مبنية على أساس علمي على الإطلاق، حيث لا يمكن لأحد التنبؤ بوقوع زلازل في منطقة ما، قائلاً: "هذا العالم قال الكثير من التنبؤات من قبل ولكن لم تحدث أي منها على الإطلاق".

صلاح الحديدي صدى البلد صالة التحرير العالم الهولندي زلازل تركيا

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

صعق كهربائى ينهى حياة طالب فى أطفيح

للعاملين بـ"بترو تريد".. تعليمات السلامة خلال انقطاع الكهرباء (انفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا