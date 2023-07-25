الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

زواج
زواج

قالت الدكتورة رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية، إنه عند وفاة أحد الزوجين من الطبيعي أن يحدث ارتباط جديد للشخص الذي على قيد الحياة، والواقع يخبرنا أن المتوفى لو كان على قيد الحياة لتمنى كل الخير والسعادة للطرف الآخر، وبالتالي الزواج بعد الوفاة أمر طبيعي وصحي. 

طبيعة الرجل الفسيولوجية

وأكدت الدكتورة رشا الجندي، خلال لقائها ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الرجل بعد وفاة زوجته لا يستطيع العيش دون امرأة ثانية لتحقيق رغباته الفسيولوجية المتمثلة في العلاقة الزوجية، وهذا يختلف عند السيدات التي تستطيع العيش بعد وفاة الزوج دون الارتباط مرة أخرى. 

الزواج بعد وفاة الزوج

وأضافت، في حديثها، أن الزواج الصحي يعمل على إحداث توازن نفسي وعاطفي لدى المرأة والرجل، وبالتالي على السيدات عدم نسيان أنفسهن في هذا الجانب بعد وفاة الزوج، فالزواج للمرة الثانية أمر طبيعي وحيوي للطرفين. 

التعرض للخذلان

وتابعت: "عند تعرض المرأة للخذلان عليها أن تعرف السبب الحقيقي وراء الانفصال، وإذا انعدمت الأسباب".

 

رشا الجندي الصحة النفسية الزواج بعد وفاة الزوج سي بي سي الستات مابيعرفوش يكدبوا

الأكثر قراءة

التحقيق فى واقعة العثور على جثة بائع فى منزله بروض الفرج

لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

"تاون جاس": بدء أعمال ملء الخزان الرئيسي بمحطة إضافة الرائحة بالتبيين

صعق كهربائى ينهى حياة طالب فى أطفيح

للعاملين بـ"بترو تريد".. تعليمات السلامة خلال انقطاع الكهرباء (انفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا