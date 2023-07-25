لماذا لا يستطيع الرجل البقاء دون زواج بعد وفاة الزوجة؟.. استشارى نفسى تجيب

قالت الدكتورة رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية، إنه عند وفاة أحد الزوجين من الطبيعي أن يحدث ارتباط جديد للشخص الذي على قيد الحياة، والواقع يخبرنا أن المتوفى لو كان على قيد الحياة لتمنى كل الخير والسعادة للطرف الآخر، وبالتالي الزواج بعد الوفاة أمر طبيعي وصحي.

طبيعة الرجل الفسيولوجية

وأكدت الدكتورة رشا الجندي، خلال لقائها ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الرجل بعد وفاة زوجته لا يستطيع العيش دون امرأة ثانية لتحقيق رغباته الفسيولوجية المتمثلة في العلاقة الزوجية، وهذا يختلف عند السيدات التي تستطيع العيش بعد وفاة الزوج دون الارتباط مرة أخرى.

الزواج بعد وفاة الزوج

وأضافت، في حديثها، أن الزواج الصحي يعمل على إحداث توازن نفسي وعاطفي لدى المرأة والرجل، وبالتالي على السيدات عدم نسيان أنفسهن في هذا الجانب بعد وفاة الزوج، فالزواج للمرة الثانية أمر طبيعي وحيوي للطرفين.

التعرض للخذلان

وتابعت: "عند تعرض المرأة للخذلان عليها أن تعرف السبب الحقيقي وراء الانفصال، وإذا انعدمت الأسباب".