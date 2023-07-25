تعرف على نتيجة قرعة الأدوار التمهيدية لكأس الكونفدرالية

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، مساء اليوم، قرعة الأدوار التمهيدية لكأس الكونفدرالية الإفريقية (موسم 2023-2024)، وذلك بمقر "كاف" بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد الدور التمهيدي الأول، مواجهة سهلة نسبيًا للأندية العربية، حيث سيواجه أولمبي الشلف الجزائري، نظيره بينديل إنشورانس النيجيري، بينما سيواجه الفتح الرباطي المغربي، نظيره لوتو البنيني.

وسيواجه الأوليمبي الباجي التونسي، فريق أبو سليم الليبي، بينما سيلتقي الهلال الليبي نظيره كاكامينجا الليبي.

وأعفى "كاف" 12 ناديًا، من خوض الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية، وهم الزمالك، فيوتشر، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، الإفريقي التونسي، ريفرز يونايتد النيجيري، ديابل نوار الكونغولي، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، كمبالا سيتي، رايون سبورت الرواندي، سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وجاء نتيجة القرعة على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول

1- بينديل إنشورانس النيجيري X أولمبي الشلف الجزائري

2- الفتح الرباطي المغربي X إيه أس لوتو البنيني

3- كاسا سبورتس السنغالي X إيتوال فيلانتي البوركيني

4- أرتا سولار (جيبوتي) X هورسيد الصومالي

5- سينجيدا بيج ستارز التنزاني X جيه كيه يو (زنزبار)

6- باهير دار سيتي الإثيوبي X عزام التنزاني

7- الأوليمبي الباجي التونسي X أبو سليم الليبي

8- كاكامينجا الكيني X الهلال الليبي

9- سيخوخوبي يونايتد الجنوب إفريقي X يانج بافالوز (إي سواتيني)

10- كانو سبورت (غينيا الإستوائية) X مايسترو يونايتد الزامبي

11- فيروفيارو دي مابوتو الموزمبيقي X بيلي لومييه (جزر القمر)

12- جابروني يونايتد البوتسواني X إليجكو بلس (مدغشقر)

13- إميسيال دي دوانيس الموريتاني X سوار الغيني

14- أسك كارا التوجولي X أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري

15- ميلو الغيني X دريمز الغاني

16- إي أس دوانيس (النيجر) X كالون إف سي السيراليوني

17- واتانجا الليبيري X الملعب المالي

18- حي العرب السوداني X إيجل نوار البوروندي

19- حيدوب النهود السوداني X المريخ جوبا (جنوب السودان)

20- لوبيتو الأنجولي X لا باس (سيشيل)

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

الدور التمهيدي الثاني

21- بينديل إنشورانس النيجيري وأولمبي الشلف الجزائري Xنهضة بركان المغربي

22- الفتح الرباطي المغربي وإيه أس لوتو البنيني Xاتحاد العاصمة الجزائري

23- كاسا سبورتس السنغالي وإيتوال فيلانتي البوركيني X ريفرز يونايتد النيجيري

24- أرتا سولار (جيبوتي) وهورسيد الصومالي Xالزمالك

25- سينجيدا بيج ستارز التنزاني وجيه كيه يو (زنزبار) X فيوتشر

26- باهير دار سيتي الإثيوبي وعزام التنزاني X النادي الإفريقي التونسي

27- الأوليمبي الباجي التونسي وأبو سليم الليبي X كمبالا سيتي الأوغندي

28- كاكامينجا الكيني والهلال الليبي X رايون سبورت الرواندي

29- سيخوخوبي يونايتد الجنوب إفريقي ويانج بافالوز (إي سواتيني) X سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي

30- كانو سبورت (غينيا الإستوائية) ومايسترو يونايتد الزامبي X ديابل نوار الكونغولي

31- فيروفيارو دي مابوتو الموزمبيقي وبيلي لومييه (جزر القمر) X ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي

32- جابروني يونايتد البوتسواني وإليجكو بلس (مدغشقر) X سوبر سبورت الجنوب إفريقي

33- إميسيال دي دوانيس الموريتاني وسوار الغيني X أسك كارا التوجولي وأكاديمية أمادو ديالو الإيفواري

34- ميلو الغيني ودريمز الغاني X إي أس دوانيس (النيجر) وكالون إف سي السيراليوني

35- واتانجا الليبيري والملعب المالي X حي العرب السوداني وإيجل نوار البوروندي

36- حيدوب النهود السوداني والمريخ جوبا (جنوب السودان) Xلوبيتو الأنجولي ولا باس (سيشيل)

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولا.

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

وألغي "كاف" في وقت سابق، الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي كان يشهد مواجهات تجمع بين الأندية الخاسرة من دور الـ 32 لدوري الأبطال والأندية المتأهلة من دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية.