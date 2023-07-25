الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالتفصيل.. خطة صندوق علاج الإدمان بالمناطق المطورة

علاج الإدمان
علاج الإدمان

قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن، إن مبادرة تطوير العشوائيات (المناطق المطورة بديلة العشوائيات)، تأتى تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي يوليو 2020.

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن البرنامج تم تطبيقه بمنطقة الأسمرات بشكل تجريبي فى سبتمبر 2020م وامتد النشاط فى 2022 إلى المناطق المطورة التالية المحروسة، حي الضواحي ببورسعيد، بشاير الخير، حدائق أكتوبر، إسطبل عنتر، وأهالينا.

وأوضح أن الصندوق يعمل على تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية بشكل مباشر مع الأفراد والأسر (تدريبات للقيادات الطبيعية، حملات طرق الأبواب، ندوات، ورش عمل مع الأطفال، مهرجانات الأسرة والطفل، أنشطة رياضية متنوعة)، مع تقديم العلاج لمن وقع بالتعاطى والإدمان بالمجان ومن خلال مقرات الصندوق بتلك المناطق والتى تستمر فى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى من مشورة ورعاية طبية وعلاج ومتابعات.

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