محافظ أسوان يوزع جوائز تخريج 25 متدربا من برامج التدريب المهني

وزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير لأوائل الخريجين بواقع 10 ماكينات خياطة، و15 شنطة عدة، للذين اجتازوا برامج التدريب المهنى للعام التدريبى الحالى 2022-2023، والتى تم تنظيمها بالوحدة التدريبية المتنقلة بمركز تدريب المحمودية التابع لوزارة العمل لمدة شهر.

جاء ذلك في حضور فوزي صابر، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وسطوحى مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وأيضاً المهندس عصام خضرى رئيس قطاع الإنتاج بشركة كيما، والتى قامت بالتبرع بهذه الجوائز العينية.

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة، وأيضاً وزارة التربية والتعليم لتوفير البرامج التدريبية المتنوعة بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز القدرات المهنية لطلبة التعليم الفنى ما يساهم فى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على إقتحام سوق العمل.

وقدم المحافظ شكره لجمعية المستثمرين، لقيامها بإدماج طلبة التعليم المزدوج هذا العام بمراكز التدريب التابعة لمديرية العمل، وأيضاً لشركة كيما ، لقيامها بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية لشباب الخريجين من الجنسين، وتوفير الجوائز العينية للمتدربين لتساهم هذه البرامج فى إعداد وتأهيل المتعطلين عن العمل لخوض تجربة العمل الحر وخلق فرص عمل ذاتية فى الحد من مشكلة البطالة.

كما أثنى محافظ أسوان على حرص ذوى الهمم لخوض البرامج التدريبية بتحدى وإصرار وبإرادة قوية ليعبروا عن أنفسهم بأنهم قادرين على الإندماج فى سوق العمل.

ومن جهته، أوضح فوزى صابر، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بأنه تم تنفيذ برنامج تدريبى على مختلف المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل الأسوانى، وتسليم شنطة عدة تضم 3 شنطة تبريد، و3 كهرباء، و4 شاشات وريسيفر، بالإضافة إلى 2 أجهزة منزلية، و2 سباكة، و1 طاقة شمسية وذلك لمختلف المهن التى تم التدريب عليها فى العام التدريب الحالى وهى السباكة الصحية، والكهرباء سلسيون، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وأيضاً صيانة الشاشات والريسيفر وكاميرات المراقبة، فضلاً عن صيانة الأجهزة المنزلية.

ولفت إلى أنه من ضمن الحاصلين على هذه الجوائز طلبة التعليم الفنى والتعليم المزدوج والشباب من الجنسين المتعطلين عن العمل والراغبين فى تعلم المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل.