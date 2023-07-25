جمال شعبان يكشف تفاصيل إنقاذ الطفلة حبيبة "بائعة المترو"

كشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، تفاصيل إنقاذ الطفلة حبيبة "بائعة المترو" وتجهيزها لجراحة القلب.

وقال: إنه جارٍ تجهيز الطفلة حبيبة لجراحة قلب مفتوح خلال أيام، وجاء ذلك بعد انتشار حالة الطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي والإشارة لي في هذا "الترند"، منوها بتوجيه دعوة للبحث عن الطفلة، ليقوم اثنان من المتطوعين "شريف العليمي وأحمد دياب" بالبحث عنها في منطقة بولاق والوصول إليها، والتقيا بوالدها وقاما بالتقاط صورة معها ونقلها للمستشفى.

وتابع أن المتطوعين قاما بإحضار الطفلة بنفسيهما لمقر العيادة الخاص به، مشيرًا إلى أن الطفلة تبلغ من العمر 13-14 عاما، ولكنها تبدو بسن أصغر لكون هذه الحالات يحدث لها تقزم، فهي مولودة بعيب خلقي، كما تعاني من نقص مزمن في الأكسجين يسبب لها زرقة في الشفاه والأظافر.

وأضاف أن حالة الطفلة متأخرة للغاية وتعتبر من الحالات الصعبة؛ حيث تم إجراء فحص شامل لها، وتبين إصابتها بتضخم في البطين الأيسر، وضمور في البطين الأيمن، وضمور في الصمام الثلاثي وثقب بين الأذنين، وقد يتم إجراء الجراحة على مرحلتين بسبب صعوبة الحالة، معلقا: "إن المرحلة الأولى من الجراحة تعمل على توصيل الدم إلى الرئتين بشكل صحيح، لأن الرئة لا يصلها الدم بشكل سليم، عشان كدا عملها الزرقة في أطرافها وشفايفها بسبب نقص الأكسجين بشكل كبير وهو اللي بيعمل اللون دا ويخلي مجهودها قليل للغاية".