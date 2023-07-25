الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حانقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية-مطروح

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أصيب اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية-مطروح، وجرى على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وحصلت “الدستور” على صور من الحادث الذي وقع منذ قليل وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كما حصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: نادر الحسيني محمد مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومصطفى محمد أحمد  مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسامح السيد أحمد مصاب باشتباه كسر بالضلوع الناحيه اليمني، ومحمود إبراهيم عبد العاطي مصاب باشتباه كسر بالترقوه اليمني.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، إنه فور تلقي بلاغ بانقلاب ميكروباص في الكيلو 24 على طريق “الإسكندرية-مطروح” ووقوع مصابين، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام.

وأكدأن قام الفريق الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض عى الجهات المختصة. 

 

نصائح لتجنب حوادث الطرق
يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:
- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.
- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.
- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.
- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.
- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، و الإشارات الضوئيّة.
- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.
- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.
- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة و غيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.
- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل و جه دون تقصير أو إهمال.

صورة من الحادث
صورة من الحادث
صورة من الحادث
صورة من الحادث
صورة من الحادث
صورة من الحادث
4 أشخاص اسماء المصابين الإسكندرية مطروح حادث انقلاب ميكروباص مستشفى مطروح العام

الأكثر قراءة

هل ستفرض شركات الاتصالات 10 قروش على متلقي المكالمات بدءا من أغسطس؟

العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

شوبير يكشف آخر كواليس انتقال الشناوى للنصر السعودى (فيديو)

ينهى حياة جاره بالرصاص فى السلام.. والشرطة تلاحقه

انتشال جثة غريق من مياه النيل بمصر القديمة

مشاجرة تنتهى بقتيل فى دار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا