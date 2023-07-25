بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حانقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية-مطروح

أصيب اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية-مطروح، وجرى على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وحصلت “الدستور” على صور من الحادث الذي وقع منذ قليل وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كما حصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم: نادر الحسيني محمد مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، ومصطفى محمد أحمد مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وسامح السيد أحمد مصاب باشتباه كسر بالضلوع الناحيه اليمني، ومحمود إبراهيم عبد العاطي مصاب باشتباه كسر بالترقوه اليمني.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، إنه فور تلقي بلاغ بانقلاب ميكروباص في الكيلو 24 على طريق “الإسكندرية-مطروح” ووقوع مصابين، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام.

وأكدأن قام الفريق الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض عى الجهات المختصة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، و الإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة و غيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل و جه دون تقصير أو إهمال.

صورة من الحادث

صورة من الحادث