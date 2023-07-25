الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار، استقرارًا مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعا ما بين 2 - 20 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 34.01 جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 34.12 جنيه للشراء، و34.30 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 34.22 جنيه للشراء، و34.33 جنيه للبيع.
وسجل الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي ومصر، سجل الإسترليني 39.39 جنيه للشراء، و39.61 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 39.51 جنيه للشراء، و39.74 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في البنك المركزي 39.59 جنيه للشراء و39.74 جنيه للبيع.
وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 49.58 جنيه للشراء و100.49 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار صرف الدولار الدولار أسعار صرف الأهلى المصري

الأكثر قراءة

اليوم.. محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

شهادات ادخارية دولارية لـ3 سنوات.. بنك مصر يطلق حزمة منتجات متميزة

الكندوز بـ345 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

الطماطم بـ6.25 جنيه.. أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى مركز الحسنة بشمال سيناء

وصول المتهم بقتل صديقه فى الفيوم إلى مقر محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب