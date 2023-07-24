الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نجاح عملية قلب مفتوح لرضيع داخل مستشفيات جامعة الزقازيق

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

شهدت وحدة جراحة القلب والصدر للأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إجراء جراحة قلب مفتوح ناجحة، لطفل رضيع يعانى من عيب خلقي بالقلب.

البداية كانت عندما حضرت أسرة طفل يبلغ من العمر عام ونصف العام من مركز أولاد صقر لوحدة جراحة قلب الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، وبفحص حالته تبين معاناته من عيب خلقي بالقلب ثقب بين البطينين، مع ارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي، وتضخم عضلة القلب، وتكرار فشل القلب مما استدعى حجزه أكثر من 4 أشهر لتكرار الالتهاب الرئوي خلال الفترة السابقة.

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بعد استقرار حالة الطفل بعد تناوله الأدوية اللازمة تحت إشراف طبي، مع اتخاذ اللازم لتحضير الطفل كحالة عاجلة عالية الخطورة، وبعد التأكد من استقرار وضع الرئة تم إجراء جراحة قلب مفتوح، له، من قبل الفريق الطبي، برئاسة د.علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر، ورئيس وحدة جراحة قلب الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتورة هبة فتحي، أستاذ التخدير، والدكتور محمد أشرف، طبيب مقيم جراحة القلب، ومحمد خليل، إخصائي الأرواء القلبي وبسنت أشرف عبدالمعز، تمريض جراحة القلب، وتم غلق ثقب بين البطينين برقعة صناعية وربط وصلة شريانية وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات.

تم نقل الطفل إلى العناية، تحت الإشراف الطبي، حتى استقرت حالته الصحية.

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مستشفيات جامعة الزقازيق محافظة الشرقية جراحة قلب مفتوح جراحة القلب والصدر للأطفال طب قلب الأطفال

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