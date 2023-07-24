الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صبري فواز: أكثر ما يستفزني كفنان التعامل مع الفن باستسهال (فيديو)

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز إن له نصيب كبير من اسمه سواء في الصبر، أو الفوز مؤخرًا أيضًا، مشيرًا إلى أن أكثر ما يستفزه كفنان هو التعامل مع الفن باستسهال، معقبًا: "الفن شغلانة مش سهلة".

وأضاف فواز، خلال لقائه مع الكاتب أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه من حق كل شخص إبداء رأيه، لكن لا أفضل الحكم على شيء دون وجود معلومة حقيقية.

النقد الفني غاب كثيرًا عن الساحة

ولفت إلى أن النقد الفني غاب كثيرًا عن الساحة رغم وجود الكثير من النقاد الذين لهم أسمائهم، منوهًا بأن صوت اللغط والجهل أكثر من النقد، خاصة أن النقد طوال الوقت هو الذي يدلني ويشاور ليّ لمعرفة أخطائي.

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