الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مصمم الأزياء العالمى مايكل سينكو لـ«الدستور»: الحضارة الفرعونية ملهمة

مصمم الأزياء العالمى
مصمم الأزياء العالمى مايكل سينكو

تنتظر مدينة العلمين الجديدة استضافة عرض أزياء عالمى بحضور عدد كبير من مصممى الأزياء العالميين، وكذلك من الوطن العربى والمصريين، وعلى رأسهم شباب المصممين.

ويُقام عرض الأزياء العالمى فى ١٠ أغسطس المقبل، داخل «نورث سكوير مول»، مكان انطلاق وافتتاح مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بالتزامن مع حفل غنائى للنجم رامى عياش.

ومن المزمع أن يكون على رأس مصممى الأزياء فى العرض المنتظر، مصمم الأزياء العالمى مايكل سينكو، الذى تحدث لـ«الدستور» عن تفاصيل مشاركته فى المهرجان.

وقال مصمم الأزياء العالمى: «أنا فى غاية السعادة للمشاركة فى (فاشون شو) بمدينة العلمين الجديدة، وأشارك خلاله بـ٤٥ قطعة من التصميمات المستوحاة من الحضارة الفرعونية».

وكشف عن أن زيارته مصر لحضور «فاشون شو العلمين» ليست الأولى، فقد سبق أن زار مصر، ورأى الأهرامات وهرم سقارة والعديد من المعالم التاريخية والسياحية، مضيفًا: «انبهرت بالحضارة الفرعونية، وكان لدىّ شوق كبير أن أزور مصر مرة ثانية».

وتابع: «الاكسسوارات الفرعونية وزى المرأة المصرية أصبح يمنح المصممين من جميع أنحاء العالم أفكارًا متنوعة طوال الوقت»، متوقعًا أن تكون مشاركته فى مهرجان العلمين «مختلفة».

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