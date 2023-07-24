الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صبرى فواز: الحياة أصبحت أكثر هستيريا.. والفن يحتاج إلى إيقاع سريع ليواكبها

فواز والطاهري
فواز والطاهري

تحدث الفنان صبري فواز، عن الفروق بين الفن في الفترة الحالية ومنذ سنوات طويلة، قائلًا: "الفن هو الفن طول الوقت ولن يتغير، لكن ما تغير أن الحياة أصبحت أكثر هيستيريا وسخونة، ومن ثم، فإن الفن في حاجة إلى إيقاع أسرع حتى يواكبها".

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الفن سيظل هو الفن، هناك هستيريا، ولكن لدينا أيضًا ميزات مثل زيادة الفرص، في الماضي كان لدينا مسلسل تعرضه القناة الأولى وآخر تعرضه القناة الثانية فقط لمدة 15 أو 20 سنة".

وتابع الفنان: "هذا الأمر تغير وأصبح لدينا براح في القنوات التي تعرض الأعمال الفنية والمسلسلات، بالإضافة إلى السوشيال ميديا ويوتيوب، وأصبحت هناك مساحات كثيرة للحضور".

وحول مدى تقبله لظهور فنانين بعدما تصدروا تريندات السوشيال ميديا، قال: "تعظيم سلام لأي حد ربنا يكرمه عن طريق التريند أو عن طريق شقاء أو أي طريق، دي طول عمرها موجودة وهتفضل موجودة، ولكن هل الفنان ده هيبقى مجرد تريند وينتهي ولا هيبقى عنده قدرة على الاستمرارية".

وأكد، أن الفنان إذا تم تأسيسه جيدًا على الأوجه كافة ما بين النواحي الذهنية والجسدية والفنية والنفسية، فإنه سيظل موجودًا ومستمرًا مهما تغيرت التريندات، وقد يصنع التريند أيضًا.

صبري فواز الحياة أحمد الطاهري اكسترا نيوز 60 دقيقة الفن

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