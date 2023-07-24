محافظ أسوان يشيد بالدور الوطنى لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود مؤسسة مصر الخير لاستكمال تنفيذ مشروع "الإطعام" الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير من خلال تقديم الوجبات المطهية الساخنة للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى المدير التنفيذى للمؤسسة لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة لتحسين مستوى معيشة الموطنين وهو ما يساهم بدوره فى مساندة الجهود الحكومية وترسيخ مفاهيم التكافل بين فئات المجتمع.

من جانبه، أكد د.أحمد موسى لمؤسسة مصر الخير بأنه برعاية محافظ أسوان، بالتعاون مع مطبخ جمعية وبشر يتم تجهيز 200 وجبة متكاملة يومياً حيث يتم توزيعها على منازل الأسر المتعففة، لافتاً إلى أننا نعمل جاهدين على تحقيق العدالة المطلوبة فى التوزيع ، والتأكد من وصول هذه المساعدات لمستحقيها على الوجه الأكمل.