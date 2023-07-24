الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الجيل: نظام القائمة النسبية هو أفضل الأنظمة الانتخابية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن حزب الجيل يطالب بتغيير النظام الانتخابي الحالي ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، ويقترح أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية، لافتا إلى أن هذا النظام هو أفضل الأنظمة الانتخابية؛ لأنه يقوي الأحزاب السياسية ويجعلها مؤثرة في حياتنا السياسية والبرلمانية.

وأوضح، أن نظام القائمة النسبية عادل؛ فهو يوزع مقاعد الدائرة الانتخابية بنسب الأصوات الحاصل عليها كل حزب، موضحا أنه إذا شارك في الانتخابات 3 أحزاب فإن المقاعد تتوزع بنسبة حصول كل حزب من الأحزاب الثلاثة على الأصوات الحاصل عليها، فإذا كانت عدد أصوات الدائرة مثلاً مليون صوت وعدد مقاعدها عشرة مقاعد فإن الحزب الأول الحاصل على 535000 صوت يحصل على خمسة مقاعد.

وتابع: "أنه إذا حصل الحزب الثاني على 345000 فإنه يحصل على ثلاثة مقاعد، والحزب الثالث حصل على 180000 فإنه يحصل على مقعدين، بعكس القائمة المطلقة التي يحصل فيها الحزب الأول الحاصل على 530000 على كل المقاعد العشرة، لذلك يؤكد حزب الجيل أن نظام الانتخابى بالقائمة النسبية يجعل البرلمان يمثل الشعب تمثيلًا عادلًا، كما يرفع مستوى الأداء تحت قبة مجلس النواب لأن النواب المنتخبين سيكونون قيادات حزبية".

ناجي الشهابي حزب الجيل القائمة النسبية الأنظمة الانتخابية ائتلاف الوطني للأحزاب الانتخابات

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