سجل هدفًا وصنع إثنين.. محمد صلاح يتألق في ودية ليفربول وجروتر فورث

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4 ، اللقاء الذي جمع ليفربول الإنجليزي وجروتر فورث الألماني اليوم الإثنين، وديًا في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

وبدأ محمد صلاح اللقاء على مقاعد البدلاء، إلا أنه شارك في الشوط الثاني وساهم في صناعة 3 أهداف سجل منها هدفًا وصنع إثنين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله لويس دياز في الدقيقة 22.

وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني، أدرك جوليان جرين التعادل لفيورت، لكن ليفربول رد بهدفين حملا توقيع داروين نونيز في الدقيقتين 50 و59.

وسجل فيورت ثلاثة أهداف متتالية حيث أحرز لوكاس بيتكوف الهدف الثاني في الدقيقة 67 ثم أضاف أرميندو سيب الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و77.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول لينقذه من الهزيمة.

هدف ليفربول الرابع من الأسطورة محمد صلاح ✨ pic.twitter.com/29lIlKKPrx — عالم صلاح (@SalahWorld11) July 24, 2023

Elliott ➡️ Salah ➡️ Nunez ⚽ pic.twitter.com/UFfzrjqZ75 — Liverpool FC (@LFC) July 24, 2023