الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرائق اليونان.. ميتسوتاكيس: نحن فى حرب ولا يزال أمامنا 3 أيام صعبة

حرائق اليونان
حرائق اليونان

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن أن اليونان "في حرب" ضد حرائق الغابات، و"لا يزال أمامنا 3 أيام صعبة" بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتعمل فرق الإطفاء اليونانية منذ 5 أيام لإخماد نحو 82 حريق غابات، اندلع 64 حريقا منها يوم الأحد، الذي اعتبره مركز الأرصاد الجوية أكثر الأيام حرا حتى الآن. 

وقال ميتسوتاكيس اليوم أمام البرلمان: "تم إجلاء 32 ألف شخص وقائيا في نهاية الأسبوع من جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين"، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

ويواصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر في اليونان، بعد إجلاء غير مسبوق لآلاف السياح من جزيرتي رودوس وكورفو.

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بعد أكبر عملية إجلاء فى اليونان.. استمرار حرائق الغابات لليوم السادس بجزيرة رودوس

إجلاء الآلاف بسبب حرائق اليونان

وفي وقت سابق، قال يانيس ارتوبيوس، الناطق باسم فرق الإطفاء، إن حرائق الغابات أدت إلى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الأحد الإثنين، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

وأدى حريق كبير في جزيرة رودوس السياحية أيضا في جنوب شرق بحر إيجه، السبت، إلى إجلاء أكثر من 32 ألف سائح، خلال "أكبر عملية" من نوعها "تشهدها اليونان على الإطلاق" وسط موجة حر جديدة، حسبما أعلنت السلطات.

وفي جزيرة كورفو تم إجلاء أكثر من 2500 شخص ليلا كإجراء احتياطي، حيث يشتعل حريق في شمال هذه الجزيرة السياحية، كما أعلن ناطق باسم رجال الإطفاء للوكالة الفرنسية.

وقال الناطق باسم الإطفاء إن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت إلى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الأحد الإثنين، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

وأوردت وكالة الأنباء اليونانية نقلا عن الشرطة، الأحد، أنه تم إجلاء حوالي 19 ألف شخص من باب الاحتياط، بينهم 16 ألفا نقلوا برا و3 آلاف بحرا.

وأفاد مركز خدمة الإطفاء، الإثنين، بأنه تم السيطرة جزئيا على حريق اندلع في موقع إبيداوروس الأثري.

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اليونان يعانى.. الحرائق تلتهم القرى وانهيار كامل للسياحة بعد إلغاء عشرات الرحلات (صور)

 

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