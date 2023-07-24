الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تداعيات حرق نسخة المصحف.. طاقم سفارة الدنمارك يغادر بغداد

سفارة الدنمارك
سفارة الدنمارك

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الإثنين، عن أن الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك غادر بغداد.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد غادر الأراضي العراقيّة منذ يومين".

وأعربت وزارة الخارجية، العراقية اليوم الإثنين، عن إدانتها تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك، مشيرة إلى أن هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ.

الخارجية العراقية وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف الدنمارك بغداد

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