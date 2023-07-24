الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تفاصيل العرض الجوي المصري الإماراتي بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

جريدة الدستور

انطلقت فعاليات العرض الجوى المصرى الإماراتى (Alamien Air Show 2023) الذى ينفذ فوق مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصرى ( النجوم الفضية ) وفريق الألعاب الجوية الإماراتى ( الفرسان ) ، وذلك بحضور وزراء الطيران المدنى والتضامن الإجتماعى والسياحة والآثار والشباب والرياضة والفريق / محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية ، والفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .
بدأت الفعاليات بمرور الطائرات من طراز " جازيل " تحمل أعلام مصر والإمارات وشعار العرض الجوى ، أعقبها دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية ، كما إستعرض فريق الألعاب الجوية الإماراتى ( الفرسان ) بطائراتهم من طراز " أير ماكى " عرضهم الجوى بعدد من العروض والتشكيلات التى أبرزت مدى الإحترافية التى يتمتع بها الفريق الإماراتى ، وتخللت الفاعليات عدد من العروض الفنية للموسيقات العسكرية .
ونفذت طائرات الهليكوبتر طراز " أجوستا " عرضاً بمرافقة عدد من قوارب ولانشات القوات البحرية التى عكست مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من مهارات عالية ، تلى ذلك تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة الأعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية ، وقام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات ، كما تم تنفيذ إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض .
وفي ختام الفعاليات نفذ فريق الألعاب الجوية المصرى ( النجوم الفضية Silver  Stars ) عروضهم بواسطة طائرات ( K8-E ) فوق مدينة العلمين الجديدة السياحية والتى تفاعل معها الجمهور لما  قدموه من عرض راقى وكفاءة منقطعة النظير ، ونالت العروض إبهار الحاضرين مما يعكس الصورة اللائقة لمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمختلف المناطق السياحية والأثرية التى تثرى بها جمهورية مصر العربية .
حضر الفعاليات السفيرة الإماراتية بالقاهرة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين.

العرض الجوى المصرى الإماراتى فعاليات العرض الجوى المصرى الإماراتى Alamien Air Show 2023 Alamien Air Show مدينة العلمين الجديدة الساحل الشمالى

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