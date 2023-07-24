رئيس لجنة الانضباط لـ"الدستور": لا يحق لنا توقيع عقوبة على حسين الشحات

أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن اللجنة لا يحق لها توقيع عقوبة ضد حسين الشحات لاعب الفريق الأول بنادي الأهلى، بعد إصدار عقوبة ضد اللاعب من جانب لجنة المسابقات.

وواصل عزت خميس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون واللائحة تنصان على عدم معاقبة شخص بعقوبتين وطالما تم إيقاف اللاعب مباراتين من جانب لجنة المسابقات وتغريمه 20 ألف جنيه لا يحق للجنة الانضباط توقيع أى عقوبة على اللاعب حتى لو تقدم بيراميدز بشكوى رسمية ضد حسين الشحات.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز التى أقيمت، أمس، في الدوري، وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شىء قد شهدت مشادة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز وقام حسين الشحات بصفع لاعب بيراميدز على وجهه.