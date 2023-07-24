الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يستقبل رؤساء أندية الهيئة للتهنئة بالمنصب الجديد

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، يتقدمهم المستشار زكي شلقامي- رئيس مجلس إدارة النادي.

وعقب ذلك استقبل وفدًا من  المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، يتقدمهم المستشار سعد النزهي- رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بحضور المستشار  أحمد مرسي- الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية. 

كما استقبل وفدًا من  المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، يتقدمهم المستشار حسن شبار - رئيس مجلس إدارة النادي.

جاءت تلك الزيارات؛ في إطار تقديم التهنئة للمستشار حافظ عباس، بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية. 

وفي ختام اللقاءات، قام رؤساء مجالس إدارات الأندية بإهداء سيادته الدروع التذكارية الخاصة بنوادي مستشاري النيابة الإدارية  بالمنيا، والإسكندرية، والمنصورة.

المستشار حافظ عباس هيئة النيابة الإدارية نادي مستشاري النيابة

الأكثر قراءة

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

تشييع جثمان والد الدكتور محمد الباز بدمياط (صور)

باستثمارات 5 ملايين دولار.. تخصيص أرض لإنشاء مركز لصيانة مضخات المياه بـ"اقتصادية قناة السويس"

بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز.. رابطة الأندية تقرر إيقاف حسين الشحات مباراتين

الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

أردوغان يناور الأوروبيين: سيب وأنا أسيب!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)