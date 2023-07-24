رئيس النيابة الإدارية يستقبل رؤساء أندية الهيئة للتهنئة بالمنصب الجديد

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، يتقدمهم المستشار زكي شلقامي- رئيس مجلس إدارة النادي.

وعقب ذلك استقبل وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالإسكندرية، يتقدمهم المستشار سعد النزهي- رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بحضور المستشار أحمد مرسي- الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كما استقبل وفدًا من المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، يتقدمهم المستشار حسن شبار - رئيس مجلس إدارة النادي.

جاءت تلك الزيارات؛ في إطار تقديم التهنئة للمستشار حافظ عباس، بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وفي ختام اللقاءات، قام رؤساء مجالس إدارات الأندية بإهداء سيادته الدروع التذكارية الخاصة بنوادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيا، والإسكندرية، والمنصورة.