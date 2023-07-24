دعم منظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية بعدد 2 سيارة قلاب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، استلام محافظة الدقهلية لعدد (٢) سيارة ماركة مرسيدس مجهزة قلاب حمولة ٢٠ طن تم استلامهم من وزارة البيئة كدعم لمحافظة الدقهلية للعمل في المخلفات الصلبة ووجه "مختار" لانضمام السيارات الجديدة للعمل ضمن معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.



كما قرر "مختار" دعم منظومة جمع القمامة بمركز ومدينة تمي الأمديد بعدد (١) سيارة ماركة شيفرولية مجهزة مكبس حمولة ٨ م٣ دعما من المحافظة بهدف تحسين البيئة واعمال (جمع القمامة) بالمركز.



وأشار إلى أن الدقهلية من المحافظات الرائدة والنماذج المتميزة التي حققت طفرة غير مسبوقة فيما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لقطاع النظافة سواء من حيث تطوير وتحديث المصانع وإنشاء مصانع جديدة وكذا نقل المقالب العشوائية أو دعم المنظومة بالمعدات والسيارات والآلات والأدوات اللازمة لهذا القطاع.



ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزارتي التنمية المحلية والبيئة لدعمهما المتواصل لمنظومة البيئة والمخلفات الصلبة بالدقهلية لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



حضر التسليم باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، و خالد جلال مدير عام المركبات و عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة و محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة و سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار محافط الدقهلية، اليوم، انتهاء أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام.

وقال "مختار" إنه تم رفع 20 ألف طن مخلفات صلبة و2250 طن مخلفات بلدية وقمامة و600 طن أتربة من كافة المناطق بمدينة ومركز دكرنس و5000 طن من مقلب دكرنس الوسيط على مدار 9 أيام استغرقتهم أعمال الحملة.



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