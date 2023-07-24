الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب السلة يواجه الصين وجورجيا استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم

التدريب الأخير لمنتخب
التدريب الأخير لمنتخب السلة أمس

غادرت القاهرة في العاشرة من صباح اليوم بعثة منتخب مصر الأول للرجال لكرة السلة في طريقها إلى مدينة كرانجسكا جورا في سلوفينيا لخوض معسكر في سلوفينيا وإيطاليا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبلين في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ويشمل برنامج الفراعنة في معسكر سلوفينيا وإيطاليا أداء التدريبات غدا وبعد غد، ثم خوض مباراة ودية أمام منتخب الصين يوم الخميس المقبل ثم تتوجه البعثة إلى مدينة تريفيزو الإيطالية، ويؤدى الفريق تدريبه بها يوم الجمعة المقبل، ويخوض منتخب السلة مباراته الودية الثانية أمام منتخب جورجيا يوم السبت المقبل، على أن يؤدي الفريق تدريبه يوم الأحد المقبل ويعود إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل.

واختار الكندي روي رانا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة السلة 19 لاعبا لمعسكر سلوفينيا وإيطاليا وهم: عمرو الجندي وعمر عزب وآدم موسى وإيهاب أمين ويوسف شوشة ويوسف شحاتة وعمر الشيخ وأحمد ياسرعبد الوهاب وعلي أحمد وخالد عبدالناصر وعمر طارق وأحمد خلف بيبو وعاصم مرعي وعمرو زهران وكريم حاتم وعمر هشام وأنس أسامة ووليد عبد الجواد وباتريك جاردنر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب كرة الكندي روي رانا مديرا فنيا وأكاتشي أوكوبو مدربا مساعدا ومطورا لأداء اللاعبين ووائل بدر مدربا عاما ومحمد سليم مدربا.

بطولة العالم لكرة السلة منتخب مصر الكندي روي رانا عمرو الجندي باتريك جاردنر

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