إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة شرطة مع جرار زراعى بطريق محمية وادى الريان

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة شرطة مع جرار زراعي على طريق محمية وادي الريان من اتجاه طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد سائق الجرار، وفقدانه السيطرة عليها، فاصدم بسيارة شرطة وفيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور لإتخاذ اللازم.



وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم ، بلاغًا من النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة شرطة مع جرار زراعي على طريق محمية وادي الريان/ باتجاه طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور هرعت عدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 5 مجندين وأمين شرطة بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم: شعبان حسن فتيان " (22 سنة) مجند، ومصاب بكدمة شديدة بالكتف الأيمن واشتباه اصابه بالضلوع . وأحمد ياسر دسوقي السائق ( 26سنة) مصاب بكدمات وسحجات متفرقة . وعبد النبي جمعه فرج أحمد ( 24 سنة) مجند ومصاب بكدمات وجروح متفرقة. ومصطفي ماهر شعبان ( 21 ) مجند ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج . ومحمد عبد الحكم محمد محمود ( 21 سنه ) محمد ومصاب بارتجاج دماغي و ربيع السيد محمود ( 40 سنه ) أمين شرطة ومصاب بارتجاج دماغي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام ، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.





جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.