الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد صفعة الشيبى.. الأهلى يوقع غرامة مالية ضخمة على حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات نجم الفريق، عقب مباراة بيراميدز.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة 28 المؤجلة من بطولة الدوري.

وحدثت مشادة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي عقب المباراة، حيث قام لاعب الأهلي بصفعه على وجهه.

وجاء قرار مدير الكرة بالنادي الأهلي بتوقيع غرامة مالية على اللاعب؛ عقابًا له على هذا الفعل.

وحرص الشحات على الصلح مع الشيبي في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز وفي وجود بعض لاعبي الفريقين الذين حرصوا على حل الأزمة بينهما.

الاهلى المغربي محمد الشيبي حسين الشحات مشادة حسين الشحات والشيبي الاهلي وبيراميدز

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