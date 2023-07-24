خبير سياحى يكشف عن الجهود التى قامت بها الدولة لزيادة عدد السياح

قال هشام هزاع الخبير السياحي، إن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتنشيط السياحة وحضور المؤتمرات العالمية زادت أعداد السياحة لمصر وهذا يقاس من قبل المنظمات والمواقع السياحية حتى السياحة الإلكترونية تعطي تقارير ممتازة عن مصر وعن تنوع الزيارات بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التسويق السياحي يتم بشكل حديث جدًا وعوامل الجذب التي تقدمها الدولة ووزارة السياحة والقطاع الخاص مع حضور شخصيات كبرى مثل سيدة أمريكا الأولى وزيارتها للأهرامات، مشيرًا إلى أن عروض الأزياء ومؤتمر المناخ كل هذا أعطى صورة إيجابية عن مصر والحالة السياحية وكيف أنها تستطيع أن تخطوا خطوات كبيرة.

تسليط الأضواء كبير على مهرجان العلمين

وتابع، أنه يوجد تسليط للأضواء كبير على مهرجان العلمين خاصة في الدول العربية ودول الخليج، مؤكدًا أن كل الأرقام تشير للتوقعات بزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال هذا العام وستصل إلى 15 أو 16مليون سائح بنهاية 2023.