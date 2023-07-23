طالبة بـ"حقوق الإسكندرية": سقطوني في 7 مواد وغيبوا زميلتي وهي حاضرة

انهارت الطالبة أماني عادل إحدى طالبات كلية حقوق الإسكندرية، من البكاء على الهواء، بسبب النتيجة، قائلة إنها حصلت على تقدير جيد جدًا في السنة الأولى، وتقدير جيد في السنة الثانية، فكيف فجأة ترسب في 7 مواد؟

وأضافت أماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه للمرة الأولى يحجبوا نتيجة الترم الأول وتظهر نتيجة الترمين معًا وفي وقت مبكر عن المعتاد.

وأردفت: "الطلبة انهاروا بسبب النتيجة، والعميد قال لنا النتيجة متصححة كويس، وبيتهيألكم إنكم حليتم صح".

ولفتت أماني، إلى أن لها زميلة كانت معها في اللجنة ورأتها بعينها حاضرة، لكن نتيجتها مكتوب فيها لم يؤد أي غياب.

سحب النتيجة بعد يوم كامل من إعلانها

وأشارت إلى أن النتيجة سحبت بعد يوم كامل، من إعلانها، بعد رسوب عدد كبير من الطلاب، مردفة: "أنا هرفع قضية على المسئولين، مش هاعيد سنة".

من ناحيته، وعد مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، بأنه سيحرص على قبول تظلم الطلبة الذين رسبوا في 7 مواد، حيث أنه وفقا للوائح لا يتم التظلم إلا في مادتين.