الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طالبة بـ"حقوق الإسكندرية": سقطوني في 7 مواد وغيبوا زميلتي وهي حاضرة

حقوق الإسكندرية
حقوق الإسكندرية

انهارت الطالبة أماني عادل إحدى طالبات كلية حقوق الإسكندرية، من البكاء على الهواء، بسبب النتيجة، قائلة إنها حصلت على تقدير جيد جدًا في السنة الأولى، وتقدير جيد في السنة الثانية، فكيف فجأة ترسب في 7 مواد؟

وأضافت أماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه للمرة الأولى يحجبوا نتيجة الترم الأول وتظهر نتيجة الترمين معًا وفي وقت مبكر عن المعتاد.

وأردفت: "الطلبة انهاروا بسبب النتيجة، والعميد قال لنا النتيجة متصححة كويس، وبيتهيألكم إنكم حليتم صح".

ولفتت أماني، إلى أن لها زميلة كانت معها في اللجنة ورأتها بعينها حاضرة، لكن نتيجتها مكتوب فيها لم يؤد أي غياب.

سحب النتيجة بعد يوم كامل من إعلانها

وأشارت إلى أن النتيجة سحبت بعد يوم كامل، من إعلانها، بعد رسوب عدد كبير من الطلاب، مردفة: "أنا هرفع قضية على المسئولين، مش هاعيد سنة".

من ناحيته، وعد مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، بأنه سيحرص على قبول تظلم الطلبة الذين رسبوا في 7 مواد، حيث أنه وفقا للوائح لا يتم التظلم إلا في مادتين.

حقوق الإسكندرية رسوب طلبة حقوق الإسكندرية طلبة كلية حقوق الإسكندرية طلبة حقوق الإسكندرية أماني عادل

مواد متعلقة

خبز البطاطس.. أستاذ إدارة أزمات يكشف عن بدائل اتفاقية الحبوب

مختص فى سياسات الأمن الغذائى: أوروبا اتجهت للشراء الجماعى للحبوب

بلينكين: تزويد كييف بمقاتلات F16 والتسليم خلال أشهر

أستاذ زراعة يكشف عن تداعيات وقف اتفاقية تصدير الحبوب

بلينكن: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها والهجوم المضاد سيستمر لأشهر

الباز يكشف لماذا وزير الدفاع هو من ألقى بيان 3 يوليو؟

هانى الناظر يكشف بدائل واقى الشمس ويحذر من استخدام "الليفة"

كيف تحمى شعرك من مياه البحر؟ هانى الناظر يجيب

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

موعد انتهاء أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى ضد بيراميدز بالدورى

أصيب بأزمة قلبية.. وفاة مشجع للمصرى البورسعيدى بعد خسارة كأس الرابطة

لا داعى للذعر.. «الدستور» تكشف حقيقة انتشار «مرض غامض» فى مصر

بيان من مجلس المصرى للجماهير بعد خسارة كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)