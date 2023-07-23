الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 13 حالة تعد ومخالفات بناء ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21 بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت مراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها على مواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لكافة أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة.

 

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت برصد و إزالة ١٢حالة تعد على أراضى زراعية وبدون ترخيص بقرى نزلة حسين، وتلة وحى غرب المدينة علي مساحة ١٤٦٨متر ، خلال عدد من الحملات التي نظمتها اليوم تحت إشراف محمود أبو كريشة، ومحمد عادل وإكرام محمد ، وعماد محمود، وهبة سيد نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى المذكورة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ٢١، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا بمواصلة الجهود المبذولة للتصدى وبكل قوة لكافة أشكال التعدى بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة الحالات المستهدفة ضمن المرحلة الثالثة للموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

وأكد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا  قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بايقاف وإزالة حالة بناء مخالف  والتحفظ على معدات البناء بمركز ابوقرقاص مشددًا على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 مركزي أبوقرقاص والمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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