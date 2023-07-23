الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة DMC ترصد آخر مستجدات مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

كشفت هدير جميل مراسلة قناة DMC آخر مستجدات مهرجان العلمين، وهو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط: "مش هنبالغ لو قلنا أحسن جو في مصر هو جو العلمين، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية أنه رغم موجة الحر الشديدة إلا أن العظمى في العلمين تصل لـ33 درجة فقط ومعها مطروح والإسكندرية". 

وقالت هدير، خلال تغطيتها فعاليات مهرجان "العلمين الجديدة"، لـ برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "DMC": "الأجواء حماسية اليوم بدرجة كبيرة حيث شهدت سماء العلمين عروضا عسكرية بين مصر والإمارات وكان أكثر من رائع، والناس كانت منبهرة وفي حالة ذهول من جمال العرض".

أضافت مراسلة DMC: "كان بيترسم علم مصر وعلم الإمارات، وكان هناك مناورة عسكرية فنية بين البلدين الشقيقين وعروض للبحرية المصرية، ومباراة بين القوات الجوية وقوات المظلات والقوات البحرية، والأجواء كانت وطنية".

وتابعت: "أجواء العلمين مليئة بالحيوية والبهجة والحماسة والسعادة والناس تستمتع بالبحر والجو الرائع، والأجواء والفعاليات الرائعة، كانت تتسم بالرفاهية والوطنية".

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